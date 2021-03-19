У Латвии второй самый низкий показатель привитых от Covid-19 в Европе

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 5,1% взрослого населения, что является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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Еще неделю назад Латвия находилась на последнем месте в ЕС и ЕЭЗ по удельному весу привитых первой дозой, а сейчас последнее место занимает Болгария, где этот показатель составляет 4,9% взрослого населения.

Пропорционально больше всего привитых первой дозой вакцины на Мальте — 18,3%, в Венгрии — 16,6% и Финляндии — 13,4%.

На четвертом месте Эстония, которая еще недавно была в числе стран с относительно низким удельным весом привитых. В настоящее время в Эстонии первой дозой привиты 12,9% взрослого населения. В то же время в Эстонии сейчас второй по величине уровень заболеваемости Covid-19 в Европе.

В Литве первой дозой привиты 10,9% взрослого населения, таким образом, Латвия от других стран Балтии отстает примерно в два раза.

Вторую дозу вакцины в Латвии получили 1,2% взрослого населения, и по этому показателю она также занимает предпоследнее место после Болгарии, где этот показатель составляет 1%. По этому показателю Латвия тоже существенно отстает от других стран Балтии — в Эстонии обе дозы вакцины получили 4,9% взрослых, в Литве — 4,2%.

В среднем по ЕС и ЕЭЗ первую дозу вакцины получили 9,8% взрослого населения, обе дозы — 4,3%.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний использовал данные о вакцинации населения старше 18 лет по состоянию на 14 марта.

Как сообщалось, Латвия в процессе вакцинации столкнулась с рядом проблем, в том числе с низкой доступностью вакцин. Кроме того, на этой неделе, как и во многих странах ЕС и ЕЭЗ, в Латвии на три дня было приостановлено использование вакцин AstraZeneca.