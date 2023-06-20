У Минобразования забрали 8 млн евро на здравоохранение. Против выступили LIZDA и Союз свободных профсоюзов
Foto: LETA

Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) выступает против перераспределения 8 миллионов евро из Министерства образования и науки (МОН) в пользу бюджета здравоохранения и оценивает это как противопоставление отраслей друг другу и "попыткой рассорить", что "категорически неприемлемо".

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Во вторник, 20 июня, правительство поддержало дополнительное распределение 140 миллионов евро на здравоохранение, в том числе 8 миллионов евро из этой суммы поступило из бюджета МОН. Председатель LBAS Эгилс Балдзенс заявил агентству LETA, что эти 8 миллионов евро следует направить на повышение зарплат сотрудников сферы образования и науки.

Балдзенс видит возможности для увеличения расходов госбюджета Латвии, так как Еврокомиссия в своем заявлении от 15 мая прогнозировала рост ВВП Латвии в 2023 году на уровне 1,4%, а бюджет составлялся с прогнозом снижения ВВП на 0,6% в этом году.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призывает пересмотреть перераспределение финансирования Минздраву из бюджета МОН. По мнению профсоюза, это не может быть одним из крупнейших источников финансирования Минздрава, поскольку средств не хватает в самой сфере образования и науки, такую позицию LIZDA выразил в письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу и МОН.

LIZDA "выражает поддержку" выделение финансирования Минздраву, однако не хочет, чтобы это происходило за счет собственной отрасли, поскольку профсоюз видит "много потребностей" в сфере образования и науки, которые "существенно влияют на качество образования и науки" и не получают достаточного финансирования или не финансируются вовсе.

Как подчеркнули в профсоюзе, в отрасли не хватает финансирования для обеспечения конкурентоспособной зарплаты педагогов, предотвращения неравенства в сфере оплаты труда педагогов дошкольных образовательных учреждений, средств для частичной оплаты из госбюджета труда дошкольных преподавателей, оплаты учителя-ментора, обеспечения вспомогательного персонала для предоставления качественного и инклюзивного образования, дополнительного финансирования педагогов, которые работают с учениками с особыми потребностями, покрытия расходов на содержание специальных образовательных учреждений, ежегодного увеличения финансирования высшего образования и научной деятельности.

Во вторник правительство поддержало перераспределение дополнительных 140 млн евро на здравоохранение. В процессе перераспределения бюджетных средств принимали участие министерства и другие центральные государственные учреждения, чтобы достичь выполнения бюджета здравоохранения в размере 12% от общих расходов госбюджета. Расходы на здравоохранение в 2023 году с учетом дополнительных средств составят 12,3% от консолидированного бюджета государства, сообщает Минфин.

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С учетом международной практики, а также в соответствии с определенными условиями был проведен пересмотр расходов министерств и других государственных учреждений. В результате будет обеспечено перераспределение финансирования от отраслевых министерств в размере 57 036 910 евро Министерству здравоохранения.

В том числе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предложило для перераспределения средства в размере 228 870 евро, Фонд общественной интеграции — 100 000 евро, Министерство обороны — 1 006 274 евро, Министерство иностранных дел — 781 000 евро, Министерство экономики — 12 млн евро, Министерство финансов — 1 799 651 евро, Министерство внутренних дел — 2 940 774 евро, Министерство образования и науки — 7 751 533 евро, Министерство земледелия — 1 040 079 евро, Министерство сообщения — 10 744 670 евро, Министерство благосостояния — 1 450 934 евро, Министерство юстиции — 1 247 714 евро, Министерство климата и энергетики — 1 165 690 евро, Министерство охраны среды и регионального развития — 940 470 евро, Министерство культуры — 2 314 770 евро, Министерство здравоохранения — 112 735 евро, Конституционный суд — 11 746 евро, бюджетное учреждение "Регулятор радио и телевидения" — 400 000 евро, бюджетная программа "Финансирование, подлежащее перераспределению в процессе выполнения годового государственного бюджета" — 11 млн евро.

Правительство решило, что в бюджетной программе Минэкономики "Программа государственной поддержки" в 2026 году будут предусмотрены расходы в размере 10 млн на первоочередное мероприятие "Финансовый инструмент для инвестиционных проектов".

Средства в бюджете МВД были найдены путем перераспределения средств из другой программы на обеспечение должностных лиц Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы необходимым обмундированием в соответствии с фактически необходимым объемом средств, но не превышая 1 113 716 евро. Кроме того, по решению правительства расходы в размере 400 000 евро на создание центра оперативного управления гражданской обороны, предусмотренные в бюджетной подпрограмме МВД "Недвижимость и централизованные закупки", будут выделены в 2024 году.

Кроме того, правительство поддержало выделение 10 154 662 евро на реализацию проекта новых электропоездов в рамках бюджетной подпрограммы Министерства сообщения "Дотация на приобретение новых поездов и строительство ремонтного центра" в 2024 году.

Также на 2024 год перенесено выделение предусмотренных в бюджетной подпрограмме "Киноиндустрия" Министерства культуры расходов в размере 890 000 евро на реализацию двух кинопроектов и средств по бюджетной программе "Культурное наследие" в размере 170 000 евро для создания экспозиции Рижского замка.

В дополнение к этому Министерство обороны инвестирует свои средства в здравоохранение Национальных вооруженных сил, медицинские расходы, связанные с мероприятиями Яунсардзе, в финансирование оплаты труда врачей и приобретение медицинских принадлежностей, усиление медицинского потенциала оборонной сферы, а также поддержку Рижского университета им. Страдиньша на старте вводного курса военной медицины. Таким образом, на финансирование здравоохранения будет выделено еще 10,9 млн евро.

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