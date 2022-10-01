У нелояльных латвийцев отнимут разрешение на оружие. Что такое лояльность и как ее измеряют?

29 сентября Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об обороте оружия, которые постановляют с 1 сентября 2023 года аннулировать разрешения на оружие среди неграждан и части жителей с ВНЖ, а также позволяют лишать такого разрешения жителей, которые считаются нелояльными к Латвии. Delfi рассказывает, зачем нужны такие поправки и как определяется лояльность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Разрешение на оружие — только надежным для государства людям

Поправки подразумевают, что разрешения на оружие отныне смогут получить только граждане Латвии, стран НАТО, стран Европейской ассоциации свободной торговли, а также граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

Лицензия не выдается лицам, нелояльным к Латвии и ее Конституции, в том числе индивидуальным предпринимателям, членам коммерческого общества, руководителям и работникам, которые в связи с рабочими обязанностями имеют доступ к оружию, боеприпасам и их компонентам, но не лояльны Латвии и ее Конституции.

Жители, у которых в Латвии есть вид на жительства, но которых нет в списке стран, граждане которых могут иметь лицензии, смогут в указанных переходный период вывести оружие из страны или продать или деактивировать его здесь.

Это не противоречит конституции?

Нет. В Латвии право на оружие — не гарантированное право. Министерство внутренних дел, обосновывая необходимость поправок, напомнило о решении Nr. A420258919 Департамента административных дел Верховного суда от 30 ноября 2021 года.

Тогда Верховный суд указал, что ни Конституция Латвии, ни обязательные для Латвии международные акты о правах человека не гарантируют частным лицам право на оружие.

Это означает, что у законодательной власти есть свобода действий в решении вопросов регулирования оборота оружия на территории страны; требований, предъявляемых к частному лицу для получения разрешения на оружие, а также ограничений на получение разрешения на оружие.

С учетом геополитической ситуации, во избежание угроз интересам государства и общества, разрешения на оружие должны выдаваться только лицам, получившим постоянный вид на жительство в Латвийской Республике и являющимся гражданами стран, с которыми у Латвийского государства более надежные отношения, объяснило Министерство внутренних дел.

Что такое лояльность и как она измеряется?

Понятие "лояльность" является общей оговоркой и должно оцениваться с учетом как выводов Конституционного суда, так и указаний, изложенных в постановлениях Европейского суда по правам человека.

В случае с общей оговоркой лицо, ее применяющее, должно в каждом конкретном случае рассматривать, применима ли она к содержанию общей оговорки. Анализируя фактические обстоятельства, лицо, применяющее норму, должно обрести аргументированную уверенность в том, что дело соответствует смыслу общей оговорки.

Лояльность — открытое юридическое понятие, и включение таких понятий в закон допустимо, если в целом имеется ясность в отношении их назначения, объема и предусмотренных в связи с ними последствий, обосновывает МВД.

Кого можно считать нелояльным?

В постановлении Конституционного Суда от 21 декабря 2017 года по делу №.Nr. 2017-03-012 цитируется разъяснение законодателя, какое лицо признается нелояльным по отношению к Латвии:

"Нелояльным признается действие или мнение, которое противоречит основным ценностям, установленным в Конституции Латвии, и показывает, что соответствующее лицо не уважает, умаляет или отрицает Латвию как независимую демократическую республику, отрицает принадлежность суверенной власти государства народу Латвии, национальную независимость Латвии, неделимость территории Латвии, латышский язык как единственный национальный язык и символы Латвийского государства — флаг, гимн и герб.

Нелояльными также стоит считать мнение или действие, педагогов, которое противоречит требованиям государства относительно методов обучения, средств обучения, используемых в образовательном процессе, и проявляется в организованных или поддерживаемых педагогом мероприятиях, публично отрицающих, оправдывающих, прославляющих геноцид, преступления против человечности, преступления против мира или военные преступления против Латвийской Республики и ее жителей или грубо умаляющие и призывающие к ликвидации государственной независимости и территориального единства Латвийской Республики".

А что такое лояльность?

Лояльность, в свою очередь, это вера в страну и ее основные ценности. Лояльность означает также отмежевание от групп, которые подвергают сомнению и очерняют государство и существующий конституционный строй.