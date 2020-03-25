У несущего в Латвии службу солдата НАТО констатирован Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным Министерства обороны, у одного из военнослужащих стран НАТО, который несет службу на территории Латвии, диагностирован коронавирус.

РекламаЗакрыть

В Министерстве пояснили, что болезнь протекает в легкой форме, военнослужащий находится на домашнем режиме. Кроме того, на 14-дневной изоляции находятся еще несколько военных из контингента НАТО в Латвии, которые контактировали с заразившимся военнослужащим.

Представитель Министерства обороны Каспарс Галкинс подчеркнул, что военнослужащие НАТО, которые несут службу на территории Латвии, не проживают ежедневно в казармах, а арендуют жилплощадь.

Галкинс не назвал часть, в которой служил солдат, и страну, из которой он приехал, но подтвердил, что он не служил в крупнейшей структуре сил НАТО в Латвии — боевой группе расширенного присутствия НАТО на Адажской базе.

Он также не контактировал с солдатами Национальных вооруженных сил Латвии.

РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

20

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form