У несущего в Латвии службу солдата НАТО констатирован Covid-19

По данным Министерства обороны, у одного из военнослужащих стран НАТО, который несет службу на территории Латвии, диагностирован коронавирус.

В Министерстве пояснили, что болезнь протекает в легкой форме, военнослужащий находится на домашнем режиме. Кроме того, на 14-дневной изоляции находятся еще несколько военных из контингента НАТО в Латвии, которые контактировали с заразившимся военнослужащим.

Представитель Министерства обороны Каспарс Галкинс подчеркнул, что военнослужащие НАТО, которые несут службу на территории Латвии, не проживают ежедневно в казармах, а арендуют жилплощадь.

Галкинс не назвал часть, в которой служил солдат, и страну, из которой он приехал, но подтвердил, что он не служил в крупнейшей структуре сил НАТО в Латвии — боевой группе расширенного присутствия НАТО на Адажской базе.

Он также не контактировал с солдатами Национальных вооруженных сил Латвии.