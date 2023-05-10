У "Нового Единства" много потенциальных кандидатов в президенты, Ринкевич — не единственный







Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич может фигурировать среди кандидатов на президентский пост, но у "Нового Единства" много претендентов на должность главы государства, дал понять депутат Сейма от премьерской партии Рихард Козловскис в программе Kas notiek Latvijā? Латвийского телевидения.

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Времени решить, кого именно выдвинуть в президенты, у "Нового Единства" не так много — Президиум Сейма принимает заявки до 13 мая. Однако "Новое Единство" может дождаться и провала всех выдвинутых другими партиями кандидатов в первом туре, и только тогда объявить своего претендента на президентский пост.

Сразу после того, как действующий президент Эгил Левитс объявил, что не будет претендовать на второй срок, начались спекуляции на тему, кто может стать кандидатом в президенты от "Нового Единства". В политических кулуарах неофицильно называют одного из возможных кандидатов — многолетнего министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Депутат Сейма от "Нового Единства" Эдмундс Юревичс не ответил на прямой вопрос программы "Панорама" Латвийского телевидения о том, может ли быть выдвинут в президенты министр иностранный дел Эдгар Ринкевич. Однако политик дал понять, что в ситуации войны России в Украине важно, чтобы у нового главы государства был опыт во внешней политике.

Ранее депутат Сейма от "Нового Единства" Рихард Козловскис заявил LETA, что коалиция должна договориться об общем кандидате в президенты. В то же время "Объединенный список" в среду, 10 мая, уже официально выдвинул в президенты предпринимателя Улдиса Пиленса.

Взяв самоотвод, Эгил Левитс также призвал отозвать свою кандидатуру Улдиса Пиленса.

Действующий глава государства заявил, что в правящую коалицию следовало бы пригласить "Прогрессивных", фактически увязав президентские выборы с возможными рокировками в правительстве.

Напомним, что президент Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок фактически после заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что "Новое Единство" может выдвинуть своего кандидата в президенты.