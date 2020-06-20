У одного из пациентов Детской больницы подтвержден Covid-19

В Детской клинической университетской больнице в четверг, 18 июня, у одного из пациентов подтвержден Covid-19, сообщила агентству LЕТА представитель больницы Уна Греневица.

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С учетом того, что у родителей ребенка уже был выявлен Covid-19, при его приеме были соблюдены все необходимые меры безопасности. Пациент, возраст которого до 10 лет, в настоящее время находится в отдельной инфекционной палате вместе с одним из родителей. Так как у ребенка ослаблен иммунитет, болезнь протекает умеренно-тяжело, но состояние стабильно.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Илзе Арая сообщила агентству LЕТА, что в связи с этим случаем начато эпидемиологическое расследование. Известно, что семья недавно прибыла из-за рубежа, поэтому есть основания полагать, что заражение произошло не в Латвии.

Арая заверила, что в настоящее время все подтвержденные случаи Covid-19 находятся в поле зрения SPKC и неконтролируемой местной передачи вируса не происходит. В данном случае также известно обо всех ближайших контактах пациента.