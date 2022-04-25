У оппозиции вызвал подозрения "несоразмерно дорогой" забор для мест заключения

Строительство несоразмерно дорогого забора для мест заключения свидетельствует о плохом планировании госбюджета. Такое мнение высказал депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис.

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Как сообщила агентству LETA, представитель Союза "зеленых" и крестьян Даце Карклиня, Министерство юстиции просит выделить из средств на непредвиденные расходы 654 000 евро — они нужны на замену участка забора длиной 306 метров в Рижской центральной тюрьме и для участка забора длиной 130 метров в колонии для несовершеннолетних в Цесисе.

По подсчетам депутата, таким образом метр забора обойдется 1500 евро, что несоразмерно дорого.

По словам политика, цель программы "Средства на непредвиденные расходы" — выделение средств на устранение последствий катастроф и стихийных бедствий, а также на другие непредвиденные расходы.

Минюст свое неожиданное решение заменить участки забора объясняет тем, что плохое состояние инфраструктуры не создает серьезных препятствий для побега заключенных. Кроме того в числе причин геополитические события и попытки радикально настроенных организаций вербовать в свои ряды заключенных, указывает Валайнис.

По совам политика, работы по приведению в порядок инфраструктуры необходимы, однако финансирование нужно предусматривать в ежегодном бюджете. "В то время, когда государству необходимо серьезно думать, как поддержать жителей и предпринимателей из-за резкого роста цен, правительство особенно тщательно должно оценивать каждую позицию расходов госбюджета", — подчеркнул политик.