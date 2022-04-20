У памятника Свободы состоится митинг движения "Русский голос против войны"
Foto: Jānis Puķītis

В субботу, 23 апреля, в 13.00 у памятника Свободы состоится митинг движения "Русский голос против войны", целью которого является осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет, сообщил в социальной сети Twitter представитель движения Мартин Левушканс.

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В социальных сетях также распространен манифест движения, в котором русскоязычные жители Латвии, лояльные Латвии и европейским ценностям, требуют немедленного прекращения войны и полного вывода российских войск из Украины.

Движение подчеркивает, что его представители не приемлют насилие, узурпацию власти и имперскую политику в отношении других стран. По их мнению, европейские ценности — демократия, права человека и правовое государство — являются основой достойной жизни.

"Мы не поддерживаем существующую российскую власть и считаем ее действия преступными. Любая пропагандистская, политическая или фактическая поддержка агрессии кремлевского режима считается соучастием в преступлении", — указывают представители движения.

Они также отмечают, что уважают и ценят независимость, закон, культуру и государственный язык Латвии.

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