У памятника Свободы создана традиционная композиция — "Цветочная Латвия"

В четверг, 4 мая, страна отмечает 33-я годовщину провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета утвердили декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

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Уже с 10 утра все желающие могли принять участие в создании традиционной композиции "Цветочная Латвия" у памятника Свободы. Каждый желающий мог принести с собой цветы и сделать их частью цветочного ковра, который расположен в контурах Латвии. За несколько часов "Цветочная Латвия" была собрана.

Полюбоваться композицией можно будет и в пятницу, 5 мая.