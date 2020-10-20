У пассажира поезда Рига — Зилупе констатировали Covid-19: попутчиков просят следить за здоровьем
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Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщает, что эпидемиологи констатировали Covid-19 у пассажира, который 16 октября ехал во втором вагоне поезда Рига — Зилупе (поезд nr. 806) и сошел в Виляны.

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Эпидемиологи призывают всех пассажиров, которые в этот день ехали с заболевшим во 2-м вагоне поезда, следить за состоянием своего здоровья.

В том случае, если проявятся симптомы инфекции дыхательных путей, из призывают оставаться дома, связаться со семейным врачом, чтобы оценить состояние здоровья, а также договориться о проведении тестирования на Covid-19.

ЦКПЗ напоминает, что оперативней узнать, не находились ли вы в контакте с инфицированным, можно помощью приложения Apturi Covid. Используя это приложение, можно своевременно изолироваться, чтобы не представлять угрозу для семьи, друзей, коллег и других жителей.

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