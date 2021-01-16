У половины клиентов центра социального ухода Апского края выявлен Covid-19
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У 27 клиентов и по меньшей мере семи работников центра социального ухода Апского края Trapene выявлен Covid-19, сообщил агентству LЕТА председатель думы Апского края Янис Либертс.

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Он добавил, что в центре социального ухода проживет 56 клиентов. Таким образом, новый коронавирус выявлен у 48% постояльцев.

Либертс пояснил, что изначально Covid-19 был выявлен у одного клиента центра, которого перевели в Видземскую больницу. После обнаружения первого случая Covid-19 в пятницу было проведено обширное тестирование остальных клиентов и персонала, которое выявило 27 случаев заболевания среди клиентов и еще по меньшей мере семь — среди сотрудников.

Он подчеркнул, что клиенты центра и до этого регулярно тестировались на Covid-19, а в самом начале года в центре был проведен скрининг Центра профилактики и контроля заболеваний, в ходе которого не было выявлено ни одного инфицированного.

На следующей неделе планируется провести повторный скрининг.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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