У посольства Беларуси состоится пикет в поддержку участников протестов

Сегодня с 18.00 до 20.00 в Риге напротив посольства Беларуси пройдет пикет, чтобы выразить поддержку жителям этой страны, протестующим против фальсификации итогов президентских выборов, сообщили в Рижской думе.

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В пикете примут участие 40-50 человек.

О проведении пикета ранее в социальных сетях сообщила бывший депутат Сейма Лолита Чигане. Пикет призван выразить поддержку представителям белорусской общественности, которые подвергаются насилию за желание жить в честном государстве.

Пикет состоится на ул. Элияс, 18.

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные организации должны расследовать процесс выборов президента в Беларуси, а власти этой страны - освободить задержанных.

"Латвия как соседнее с Беларусью государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве", - сказал Левитс, добавив, что Латвия и Беларусь являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.

Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

Задержанные в Белоруссии участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявило Министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ. Правительство и правоохранительные органы Беларуси должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Белоруссией. Латвия как соседнее с Беларусью государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.

Как свидетельствуют официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. В понедельник МВД сообщило, что за участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. человек в Минске.