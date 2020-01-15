У посольства Дании прошел пикет в поддержку Кристине Мисане, обвиняемой в похищении своего ребёнка

У посольства Дании в Латвии утром 15 января собрались несколько десятков человек, требующих позволить гражданке Латвии Кристине Мисане отбыть срок за похищение своего ребёнка в Латвии, а не в Южноафриканской республике (ЮАР).

“Отдайте Кристину!” - скандировали протестующие. “Южноафриканская тюрьма = смертный приговор”, “Дания, не нарушай права человека!” - гласили плакаты участников пикета. К посольству Дании пришли более 30 человек.

Как уже сообщалось, Кристине Мисане грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР за то, что она вернулась со своим ребёнком в Латвию. В трактовке правоохранительных органов ЮАР она не соблюла решение суда и похитила своего ребёнка. Помимо этого, её обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Сама Мисане утверждает, что спасала дочь от жестокого мужа, который избивал Мисане и угрожал их ребёнку. Мужчина эти обвинения отрицает. Сейчас Мисане находится в заключении в Дании, её в ближайшее время должны выдать ЮАР для уголовного преследования.

По информации издания Africa Check, тюрьмы в ЮАР переполнены, там распространен туберкулез и нарушаются права человека.

С 2007 по 2011 год ведомства ЮАР получили примерно 1800 жалоб на нападения в тюрьмах и 89 жалоб на пытки. За этот период более 200 заключенных умерли неестественной смертью или покончили с собой. В докладе за 2015/16 год Независимый директорат по рассмотрению жалоб сообщал о 15 жалобах на пытки в тюрьмах и трех полицейских, которые были привлечены за это к ответственности.

В марте 2019 года Министерство юстиции Латвии призывало Генпрокуратуру оценить возможность перенять уголовное преследование Мисане, а Министерство иностранных дел Латвии призывало Данию не выдавать женщину ЮАР. За год латвийским ведомствам не удалось добиться ни того, ни другого и уже на этой неделе Мисане могут выдать ЮАР.

Мисане готова отбыть наказание за похищение ребёнка, но она хочет отбыть его в нормальных условиях, имея возможность видеться с детьми. Её дети сейчас находятся в Латвии.