У премьера Кариньша — позитивный тест на Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сообщил в Twiter, что получил позитивный результат теста на Covid-19 и будет работать на этой неделе удаленно.
Кариньш отметил, что чувствует себя хорошо, но следуя предписаниям врача, будет избегать контактов, работая удаленно.
"Я призываю быть осторожными и соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы защитить себя и близких от заболевания "Covid-19"", — написал премьер.
Esmu saņēmis pozitīvu Covid-19 testa rezultātu. Jūtos labi, bet, sekojot ārsta ieteikumam, šonedēļ darbu turpināšu attālināti. Aicinu būt piesardzīgiem un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus no saslimšanas ar #COVID19.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) July 13, 2022
Как уже сообщалось, в Латвии снова растет заболеваемость Covid-19 — в понедельник было зарегистрировано 995 новых случаев, а двухнедельный кумулятивный показатель вырос до 404,7 случая на 100 000 населения. В последний раз такие показатели наблюдались в апреле этого года.