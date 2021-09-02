У пяти депутатов Сейма нет ковид-сертификата, необходимого для очного участия в заседаниях парламента, рассказала спикер Сейма Инара Мурниеце в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейм получил информацию о наличии ковид-сертификата у 95 парламентариев. Остальные пять тоже смогут приходить на заседания Сейма, предъявив актуальные результаты ПЦР-теста.

На вопрос, что будет происходить, если кто-то из этих пяти политиков попытается пройти в здание Сейма, не предъявив результаты теста, Мурниеце напрямую не ответила, сказав: "увидим, как будет развиваться ситуация". Она выразила надежду, что депутаты ответственно отнесутся к эпидемиологическим правилам.

Как сообщалось, в четверг, 2 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва вновь пройдет в очной форме.

Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.

Непривитые депутаты Сейма должны сами оплатить тест на Covid-19 для очного участия в парламентском заседании.