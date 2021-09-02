У пяти депутатов Сейма нет ковид-сертификата
Foto: Saeimas administrācija

У пяти депутатов Сейма нет ковид-сертификата, необходимого для очного участия в заседаниях парламента, рассказала спикер Сейма Инара Мурниеце в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Сейм получил информацию о наличии ковид-сертификата у 95 парламентариев. Остальные пять тоже смогут приходить на заседания Сейма, предъявив актуальные результаты ПЦР-теста.

На вопрос, что будет происходить, если кто-то из этих пяти политиков попытается пройти в здание Сейма, не предъявив результаты теста, Мурниеце напрямую не ответила, сказав: "увидим, как будет развиваться ситуация". Она выразила надежду, что депутаты ответственно отнесутся к эпидемиологическим правилам.

Как сообщалось, в четверг, 2 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва вновь пройдет в очной форме.

Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.

Непривитые депутаты Сейма должны сами оплатить тест на Covid-19 для очного участия в парламентском заседании.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Инара Мурниеце Сейм
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