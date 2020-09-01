У работника производственного цеха Rimi в Даугавпилсе обнаружен Covid-19

У работника даугавпилсского производственного цеха розничной сети Rimi Latvia на прошлой неделе диагностирован Covid-19, сообщает передача Panorāma Латвийское телевидение (ЛТВ).

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Представитель предприятия Элина Шакирова пояснила, что эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) установили всех возможных контактных лиц. В прямом контакте с инфицированным находились четыре человека. Все они уже прошли тест на Covid-19, результаты были негативными.

Работники направлены на самоизоляцию. Через неделю будет сделан повторный тест. Если он будет негативным, люди смогут вернуться к работе.

SPKC призывает клиентов магазина следить за состоянием здоровья, а в случае появления симптомов записываться на тест на Covid-19.