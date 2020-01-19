У Риги будет особый статус после региональной реформы

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) разрабатывает сейчас проект нового закона о самоуправлениях, в котором будет отдельный раздел о столице.

VARAM пока не комментирует, что именно предусмотрено для Риги. Сейчас дискуссии о новом законе ведутся в рабочей группе внутри министерства. Когда они закончатся, правительству будет представлен доклад. Обсуждение законопроекта пройдет после того, как он будет выдвинут на рассмотрение на совещании госсекретарей, а затем в правительстве и Сейме.

Рижская дума ранее просила парламент рассмотреть возможность специальной роли для столицы в законе об административных территориях и населенных пунктах.

По мнению думы, столичное самоуправление выполняет ряд дополнительных функций, для которых не обеспечено необходимое финансирование. В Риге работают и пользуются услугами значительно больше людей, чем декларировали место жительства в столице, что создает нагрузку для инфраструктуры, и из налоговых поступлений она не покрывается.