У ряда латвийских провайдеров — сбои в работе интернета. Причина — авария в дата-центре LVTRC (ОБНОВЛЕНО)

В понедельник, 9 января, клиенты сразу нескольких латвийских провайдеров столкнулись со сбоями в работе интернета.

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Полностью или частично интернет не работает у многих клиентов Baltcom, Tet и Bite. Есть жалобы также на работу интернета Tele2 и LMT.

У некоторых клиентов не открываются отдельные сайты, например, Википедия или сайт Латвийского государственного центра радио и телевидения.

В связи с технологическим сбоем в инфраструктуре ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) услуги центра обработки данных и надежности в настоящее время недоступны или ограничены, признал в сообщении LVRTC в Twitter.

Sakarā ar tehnoloģisku avāriju LVRTC infrastruktūrā, šobrīd nav pieejami vai ierobežoti LVRTC datu centra un uzticamības pakalpojumi. Līdz ar to iedzīvotājiem var būt nepieejamas arī vairāku valsts pārvaldes resursu interneta vietnes.Paredzamais avārijas novēršanas laiks — 30min. — LVRTC/TV torņa ziņas (@LVRTC_TVtornis) January 9, 2023

Винета Спругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC, сообщила агентству LETA, что влияние технологической аварии большое, и доступность ресурсов постепенно восстанавливается.

"Сейчас мы говорим об аварии, а не о злом умысле", — сказала Спругайне.

Сайты некоторых ресурсов госуправления также могут быть недоступны для жителей. Среди клиентов дата-центра LVRTC есть еще несколько операторов телекоммуникаций, и их деятельность также была нарушена.

LVRTC сообщает, что расчетное время устранения аварии составляет примерно 30 минут.

LVRTC является основным оператором радио и наземного телевидения в стране.

Оборот компании в 2021 году составил 22,065 млн евро, а прибыль — 4,627 млн ​​евро, сообщает Firmas.lv. LVRTC управляет частями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons.

А вот что писали сегодня в соцсетях встревоженные пользователи, столкнувшиеся со сбоем в работе интернета:

Nu, kas notiek? Kurš uzlauž Latviju tagad, ko? — Ance Tarvida (@ancetarvida) January 9, 2023

Kas notiek @Baltcom? Internets neiet, telefons esot atslēgts, mājas lapas vietā parādās kāda arhivēta lapa ar piezīmi, ka šobrīd https://t.co/UKKPAe5vEj nav onlainā — Pauls Raudseps (@raudseps) January 9, 2023