У ряда латвийских провайдеров — сбои в работе интернета. Причина — авария в дата-центре LVTRC (ОБНОВЛЕНО)
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В понедельник, 9 января, клиенты сразу нескольких латвийских провайдеров столкнулись со сбоями в работе интернета.

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Полностью или частично интернет не работает у многих клиентов Baltcom, Tet и Bite. Есть жалобы также на работу интернета Tele2 и LMT.

У некоторых клиентов не открываются отдельные сайты, например, Википедия или сайт Латвийского государственного центра радио и телевидения.

В связи с технологическим сбоем в инфраструктуре ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) услуги центра обработки данных и надежности в настоящее время недоступны или ограничены, признал в сообщении LVRTC в Twitter.

Винета Спругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC, сообщила агентству LETA, что влияние технологической аварии большое, и доступность ресурсов постепенно восстанавливается.

"Сейчас мы говорим об аварии, а не о злом умысле", — сказала Спругайне.

Сайты некоторых ресурсов госуправления также могут быть недоступны для жителей. Среди клиентов дата-центра LVRTC есть еще несколько операторов телекоммуникаций, и их деятельность также была нарушена.

LVRTC сообщает, что расчетное время устранения аварии составляет примерно 30 минут.

LVRTC является основным оператором радио и наземного телевидения в стране.

Оборот компании в 2021 году составил 22,065 млн евро, а прибыль — 4,627 млн ​​евро, сообщает Firmas.lv. LVRTC управляет частями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons.

А вот что писали сегодня в соцсетях встревоженные пользователи, столкнувшиеся со сбоем в работе интернета:

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