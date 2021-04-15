У Сейма пройдет акция протеста против запрета на организацию групповых тренировок в помещениях
Foto: Shutterstock

Сегодня в 10:30 напротив входа в здание Сейма пройдет акция протеста против решения пока не разрешать организацию групповых тренировок внутри помещений, сообщили агентству LЕТА организаторы мероприятия, бывшие депутаты Рижской думы Вадим Баранник ("Альтернатива") и Виталий Дубов ("Альтернатива").

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В Рижской думе агентству LЕТА подтвердили, что заявка на проведение такого мероприятия подана. Планируется, что участие в нем примут 10 человек.

Как ранее заявили организаторы мероприятия, решение правительства о запрете занятий спортом в помещениях не только отрицательно сказывается на социальном микроклимате в городах Латвии, но и лишает сотни тренеров возможности нормально работать.

Аналогичная акция протеста прошла в октябре прошлого года.

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LETA

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LETA

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Виталий Дубов Коронавирус Сейма
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