У Сейма пройдет акция протеста против запрета на организацию групповых тренировок в помещениях

Сегодня в 10:30 напротив входа в здание Сейма пройдет акция протеста против решения пока не разрешать организацию групповых тренировок внутри помещений, сообщили агентству LЕТА организаторы мероприятия, бывшие депутаты Рижской думы Вадим Баранник ("Альтернатива") и Виталий Дубов ("Альтернатива").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Рижской думе агентству LЕТА подтвердили, что заявка на проведение такого мероприятия подана. Планируется, что участие в нем примут 10 человек.

Как ранее заявили организаторы мероприятия, решение правительства о запрете занятий спортом в помещениях не только отрицательно сказывается на социальном микроклимате в городах Латвии, но и лишает сотни тренеров возможности нормально работать.

Аналогичная акция протеста прошла в октябре прошлого года.