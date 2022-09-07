У Сейма пройдет акция в защиту школ нацменьшинств

Русский союз Латвии (РСЛ) намерен провести митинг против полного перевода образования на латышский язык обучения. Акция протеста, которая пройдет у здания Сейма, запланирована на среду: она начнется в 19.00. Сейчас Сейм рассматривает во втором чтении Закон "Об образовании", предусматривающий, что такой перевод будет осуществлен в течение трех лет.

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Депутат Рижской думы от РСЛ Инна Дьери указывает на то, что законопроект предусматривает не только перевод обучения на латышский язык в школах нацменьшинств, но и вычеркивание русского языка из программ образования. Русский язык и другие предметы, связанные с культурой нацменьшинства, будут изучаться только в форме факультатива.

Митинг назначен на вечер среды, а уже в четверг, 8 сентября, Сейм приступит к рассмотрению Закона "Об образовании" во втором чтении.

Предполагается, что во всех классах всех школ учеба только на латышском начнется в 2025-2026 учебном году. С 1 сентября 2023 года программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке.

Правительственная версия законопроекта дает такие сроки перехода на госязык:

первый, четвертый и седьмой классы — с 1 сентября 2023 года;

второй, пятый и восьмой классы — с 1 сентября 2024 года;

третий, шестой и девятый классы — с 1 сентября 2025 года.

Также законопроект устанавливает более жесткие требования владения госязыком к руководителям образовательных учреждений и преподавателям — на первую категорию уровня C.

В августе глава Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что программы образования по интересам, предусматривающие освоение языка и истории культуры нацменьшинств, самоуправления могут реализовывать как в самой школе, так и в другом здании.