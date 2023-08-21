У Сейма пройдет митинг против перевода школ на латышский

Перед началом учебного года, 31 августа, Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) проведет митинг напротив здания Сейма, протестуя против обучения только на латышском языке. Об этом написал в Facebook член ассоциации и бывший депутат Сейма от "Согласия" Игорь Пименов.

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"Это политика намеренной ассимиляции. Здесь не может быть иллюзий", — считает политик. По его мнению, в демократической стране те, кто платит налоги, должны иметь право выбирать, на каком языке будут учиться дети.

Заявленный митинг еще должно согласовать самоуправление. Он будет проходить с 9:00 до 10:00 31 августа.

Как сообщалось, переход на образование только на латышском языке будет проходить постепенно в течение трех лет. С 1 сентября 2023 года полностью на латышском будут учиться первые, четвертые и седьмые классы, с 1 сентября 2024 — вторые, пятые и восьмые, с 1 сентября 2025 года — третьи, шестые и девятые классы.

Сейчас ученики классов с первого по шестой осваивают на латышском минимум 50% школьной программы, ученики классов с седьмого по девятый — минимум 80%, старшеклассники — всю программу.