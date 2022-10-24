У школьников начинаются каникулы

Сегодня начинаются недельные осенние каникулы для школьников, которые продлятся до 28 октября.

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Этот учебный год начался 1 сентября 2022 года и закончится 31 мая 2023 года для 1-8-х классов и 10-11-х классов, в 9-х классах учебный год продлится до 14 июня, а в 12-х классах — до 21 июня.

Осенние каникулы предусмотрены с 24 по 28 октября, зимние каникулы — с 26 декабря по 6 января 2023 года, весенние каникулы — с 13 по 17 марта.