У сотрудника рижской "неотложки" диагностирован Covid-19
Foto: LETA

У одного из сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в Риге констатирован коронавирус, сообщает Латвийское телевидение.

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По словам представителя СНМП Илзе Букши, сотрудник заразился Covid-19 не на работе. Положительный результат теста он получил на прошлой неделе.

Сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний признали контактным лицом одного коллегу, с которым пациент интенсивно работал — сейчас он отбывает самоизоляцию.

На станции, где работал заболевший, тесты на Covid-19 сдал весь персонал. Ни у одного сотрудника заболевание больше не было выявлено. В помещениях была проведена дезинфеция.

Букша отметила, что работники "скорой" отправляются на вызовы, используя специальные средства индивидуальной защиты. Это позволяет защитить и сотрудников, и пациентов, к которым они отправляются.

Эпидемиологическое расследование этого случая продолжается.

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