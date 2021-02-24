У сына Лембергса могут конфисковать торговый центр и более 100 млн евро

Если приговор осужденному председателю Вентспилсской городской думы Айвару Лембергсу ("Латвии и Вентспилсу") вступит в силу, то у его сына Анрия Лембергса будут конфискованы торговый центр Tobago и более 100 миллионов евро, сообщает агентство LETA.

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22 февраля Рижский окружной суд принял решение конфисковать у Анрия Лембергса идеальные доли недвижимого имущества, а также торговый центр Tobago в Вентспилсе, в который, по мнению обвинения, были вложены средства, полученные незаконным путем. Также конфискации подлежат финансовые средства предприятий Barlette investment corporation, Selda resources inc и Gradale business corp в размере 85 млн евро, которые находятся на банковских счетах предприятий в люксембургском банке "V.P.Bank".

Также у Анрия Лембергса будут конфискованы доли основного капитала в ряде предприятий, например, 500 000 долей основного капитала в компании LSF Holdings на сумму 710 000 евро, а также доли капитала в L.V.K. на сумму 192 749 евро и в VB Holdings - 711 евро.

Суд первой инстанции также принял решение конфисковать принадлежащие Лембергсу младшему финансовые средства в размере 255 614 евро.

Если приговор вступит в силу, то будут конфискованы доли капитала в предприятиях Baltic juice terminal, Baltimar VT, LSF trans, Nekustamo īpašumu projektu attīstības centrs, EHD и Amberholdings.

В общей сложности у Анрия Лембергса конфискуют более 50 объектов недвижимости, большая часть из которых находится на территории Вентспилсского края, но отменят арест на недвижимость в Риге по адресу Баласта дамбис 64а.

В свою очередь в отношении бизнес-партнера Лембергса Анисиса Сормулиса суд постановил конфисковать автомобиль Audi A6, а также акции в AS Kerdni, SIA Zīles celtniecība, Vārves dārzniecība, Ost services ag на общую сумму более 107 000 евро.

Что касается самого Айвара Лембергса, то Рижский окружной суд постановил конфисковать и его имущество — компании, недвижимость, машины и драгоценности. Как в передаче Spried ar Delfi рассказал прокурор Юрис Юрисс, общая стоимость принадлежащих политику активов исчисляется сотнями миллионов евро, и это самая большая конфискация в истории Латвии. Имущество конфисковано в пользу государства, однако из него выплатят компенсации пострадавшим. Кроме того, Лембергс должен выплатить 22 180 евро государству за адвоката.