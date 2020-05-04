У Винькеле нет прогнозов по поводу возможного смягчения ограничений по итогам выходных

В настоящее время трудно комментировать, как повлияет количество выявленных на выходных случаев Сovid-19 на смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией, заявила агентству LЕТА министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Она отметила, что выявлено достаточно много случаев заражения в одном учреждении, и сделано это в рамках целенаправленного тестирования. Такое тестирование будет продолжено.

Хотя на майских праздниках были дни без новых госпитализаций с Covid-19 и очень обнадеживающий день всего с одним зараженным, это нельзя считать устойчивой тенденцией, сказала Винькеле. Например, сегодня сообщалось о двух госпитализированных с Covid-19.

Поэтому министр воздерживается от "спекуляций" о том, как повлияет число выявленных случаев заболевания на возможное смягчение ограничений. При оценке ситуации будут приняты во внимание более широкие данные.

Как сообщалось, за последние 24 часа в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, семь из них — в центре социальной опеки "Гайльэзерс".