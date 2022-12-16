У здания посольства России появилась табличка с названием улицы независимости Украины

Хотя решение о переименовании участка улицы Антонияс было принято еще весной, у здания посольства Российской Федерации, долгое время табличка с адресом не менялась. Сейчас она заменена и на здании видна табличка, на которой написано Ukrainas neatkarības iela (улица независимости Украины). Об этом в Twitter сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Решение было найдено Рижской думой в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plāksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arlietas atrada risinājumu, plāksne nomainīta. Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/k6dcfTcwwO — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022

11 августа портал Delfi писал, что спустя пять месяцев после решения Рижкой думы об изменении названия участка улицы Антонияс табличка на здании посольства РФ оставалась прежней.

Рижская дума ранее разъясняла, что самоуправление не может наказать посольство за то, что оно не разместило возле своего здания таблички с названиями улиц, поскольку Венская конвенция о дипломатических связях не позволяет это сделать.

В МИД также ранее пояснили порталу Delfi, что общаются с дипломатическими представительствами в рамках своей компетенции и официально проинформировали посольство России, а также прислали таблички с названиями улицы.

"При этом на посольство России, как и на другие дипломатические представительства, распространяется дипломатический иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией о дипломатических связях 1961 года, поэтому вопрос решается в соответствии с положениями Венской конвенции, ", — ранее комментировал ситуацию МИД.

Как уже сообщалось, Рижская дума на экстренном заседании 10 марта поддержала решение о переименовании участка улицы Антонияс от бульвара Калпака до улицы Николая Рериха. Этот участок теперь носит название улица независимости Украины.