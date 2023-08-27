У жителей Латвии продолжает снижаться уровень удовлетворенности жизнью

Удовлетворенность населения Латвии качеством жизни продолжает снижаться второй год подряд: в июле этого года средний показатель составлял 6,65 балла, тогда как год назад он был равен 6,76 балла, свидетельствуют данные исследовательского центра SKDS.

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До сих пор наиболее высоко жители Латвии оценивали уровень своей удовлетворенности жизнью в период с 2016 по 2021 год, при этом в 2018 году была зафиксирована самая высокая отметка - 6,97 балла.

Наихудшую оценку качеству своей жизни население Латвии дало в период с 2005 по 2014 год, причем самая низкая оценка зафиксирована в 2009 году - 5,55 балла. Данные за 2010 год не доступны.

Кроме того, снизился и индекс, который показывает, насколько жители Латвии чувствуют, что могут сами определять свою жизнь: он составляет 6,65 пункта, что на 0,11 пункта меньше, чем в прошлом году, и соответствует уровню 2021 года.

Это самый низкий показатель с 2009 года, когда значение индекса составляло 6,73 балла. После 2009 года значение индекса продемонстрировало тенденцию к росту, достигнув в 2018 году самого высокого показателя за последние десять лет - 7,47 балла.

При расчете значения индекса были использованы ответы, данные 980 респондентами.