UAVFactory: дрон тестировали с целью проверить его способность установить новый рекорд длительности полета

Пропавший во время экспериментального полета беспилотник, принадлежащий SIA UAVFactory, тестировался с целью проверить, как долго он сможет продержаться в полете, чтобы побить мировой рекорд. Об этом в интервью TV3 Ziņas рассказал глава правления и совладелец компании Константин Попик.

"Это экспериментальный прототип нового продукта. Это очень" продвинутый " аппарат нового поколения для специального использования. Конечно, он оснащен электроникой и GPS. Что там пошло не так, мы пока не можем комментировать. Чтобы сказать на 100%, нам нужно провести расследование", — сообщил Попик.

Он также сказал, что "беспризорный" беспилотник был оснащен системой безопасности, которая автоматически сажает летательный аппарат до того, как закончилось топливо.

"Конкретные испытания были направлены на тестирование максимально возможной способности по длительности полета. Планировалось также побить мировой рекорд. Это был полет именно с такой целью", — пояснил глава UAVFactory.

Согласно архивным данным агентства LETA, беспилотник Penguin B, построенный UAVFactory, уже устанавливал мировой рекорд в 2012 году, выполнив самый длинный полет в истории беспилотников мини-класса: он занял 54 часа 27 минут.

Представитель компании Евгений Шильников сообщил, что беспилотник, который пропал в субботу, может летать до 90 часов.