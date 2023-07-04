Убийство более 90 тысяч евреев: в Латвии почтили жертв геноцида

В Латвии 4 июля прошел День памяти жертв геноцида еврейского народа. Памятные мероприятия прошли в Риге и Даугавпилсе, сообщает Латвийское радио 4.

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Директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский напомнил, что во время Холокоста в Латвии нацистами и их местными пособниками было уничтожено более 90 тысяч евреев — как местных, так и из других стран. 4 июля 1941 года была сожжена Большая синагога на улице Гоголя в Риге вместе с находившимися там людьми. Поэтому именно эта дата считается Днем памяти жертв геноцида еврейского народа в Латвии.

"Во всей Латвии было уничтожено 70 или 72 тысячи местных евреев и порядка 20 тысяч евреев из других стран. 4 июля — символически важная дата: 1 июля нацисты оккупировали Ригу, 3 июля произошло собрание, на котором приняли решение инициировать нападение толпы на евреев, сжечь синагоги, а 4 июля сожгли синагоги с людьми в них", — указал Ленский.

Он добавил, что мероприятия Дня памяти жертв геноцида еврейского народа проходят в Риге независимо от проведения концертов Праздника песни и танца. Ленский отметил, что в предыдущие годы во время Праздника песни 4 июля торжественные мероприятия не проводились.

"Память не существует изолированно. Если вы изолируете память, она станет забвением. Это совершенно нормально, что память функционирует в контексте — мы не опускаем раз в день на 20 минут шторы вокруг всего общества", — сказал директор музея.

В Даугавпилсе 4 июля в 18:00 у памятного мемориала узникам Даугавпилсского гетто и жертвам Холокоста в Погулянке также состоится мероприятие, организованное Даугавпилсской еврейской общиной.

Во время немецкой оккупации в Даугавпилсе было создано гетто, куда в первую очередь были заключены евреи города. Позже сюда было переселено несколько тысяч евреев из других городов и деревень — Гривы, Краславы, Вышек, Индры, Карсавы, Дагды, Илукстского края и других мест, в том числе из Литвы. Всего в гетто было около 15 000–20 000 евреев, из которых выжило менее 100 человек.