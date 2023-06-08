Убийство женщины в Екабпилсе: высказывания генпрокурора Стуканса в адрес адвоката жертвы оценит Совет юстиции

16 июня Совет юстиции даст оценку высказываниям генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката женщины, жестоко убитой в Екабпилсском крае бывшем сожителем. В интервью журналу Ieva Стуканс заявил, что адвокат не сделала все необходимое для спасения своей подзащитной — в частности, не обратилась лично к генпрокурора. В случае, если Совет юстиции даст негативное заключение, то речь, если будет поддержка Сейма, может зайти об отставке генпрокурора, считает глава Латвийского совета присяжных адвокатов Янис Розенбергс.

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Что сказал Стуканс?

Адвокат женщины, убитой в Екабпилсском районе, не исчерпала всех возможностей помочь своей подзащитной, в том числе не обратилась к генеральному прокурору, заявил, напомним, в интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс.

В то же время Стуканс признался, что не ознакомился с письмами погибшей женщины, в котором она просила помощи у Генеральной прокуратуры — на тот момент жертва была еще жива. По словам Стуканса, в Латвии ежегодно совершается 40 000 преступлений, а около

10 000 дел передаются в прокуратуру для привлечения к ответственности. Во многих случаях люди пишут письма и генеральному прокурору. И если бы Стукансу приходилось лично читать каждое письмо, то ни на что иное бы не хватило времени, пояснил генпрокурор.

"Согласен, звучит плохо. Адвокат женщины поступил очень неправильно, заявив, что Генпрокуратура никак не отреагировала", — сказал Стуканс.

Стуканс признался, что он не изучил все материалы екабпилсского дела, но в его понимании убитая женщина сделала все возможное, чтобы спасти себя. А самое главное — обратилась к адвокату, которая и должна была обеспечить оказание качественной юридической помощи.

Юрис Стуканс в интервью Ieva подверг критике действия именно адвоката. Генеральный прокурор не принимает обвиняемых, потерпевших и свидетелей в частном порядке — это было бы невозможно, потому что в противном случае в его офисе была бы непрерывная очередь, но Стуканс никогда не отказывается от встречи для обсуждения дела, следовало из интервью.

"Если бы юрист увидела равнодушие в соответствующем структурном подразделении, она должна была обратиться и прийти ко мне! Я бы ее принял, поговорил с ней и отреагировал бы быстро — углубился бы, прочитал письмо женщины, были бы привлечены прокуроры трех уровней, мы бы нашли ответы на вопросы", — подчеркнул Стуканс.





Совет юстиции даст оценку словам Стуканса

Латвийский совет присяжных адвокатов уже обратится в Совет по юстиции, которым руководит председатель Верховного суда Айварс Струпишс, с просьбой провести проверку заявлений генпрокурора в адрес адвоката убитой женщины.

"По моему мнению, генеральный прокурор подобными заявлениями опозорил и себя, и возглавляемое им учреждение и теперь должен по крайней мере извиниться перед адвокатами", — сказал агентству LETA руководитель Латвийского совета присяжных адвоката Янис Розенбергс.

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Проверка в случае негативного заключения и при поддержке Сейма может закончиться увольнением Стуканса, заявил Розенбергс.

Совет юстиции лишь подтвердил, что прошение Латвийского совета присяжных адвокатов получено, а рассмотрение дела о высказываниях генпрокурора Юриса Стуканса состоится в пятницу, 16 июня.

Высказывания Стуканса, между тем, уже подверглись критике со стороны министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство"), заявившей, что генпрокурору неэтично обвинять адвоката жертвы. Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич также прокомментировал ситуацию в Twitter: "Трагедия в Екабпилисе — это халатность и ответственность многих государственных учреждений, любые попытки обвинить пострадавшую или ее адвокатов в том, что не сделало государство, неприемлемы, это касается и прокуратуры".

Traģēdija Jēkabpilī ir daudzu valsts institūciju nolaidība un atbildība, nav pieņemams jebkāds mēģinājums novelt vainu uz cietušo vai viņas advokāti par valsts neizdarīto, tas attiecas arī uz prokuratūru https://t.co/p4nBTb6nRy — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 7, 2023

Стуканс не видит причин для своей отставки

Возмущение в Twitter по поводу высказываний Стуканса оказалось настолько велико, что днем генеральный прокурор созвал специально пресс-конференцию, чтобы объяснить свою позицию.

Стуканс заявил на пресс-конференции, что не видит причин уходить в отставку из-за своих высказываний в журнале Ieva. По мнению генпрокурора, он не видит никакой критики в адрес адвоката в своих высказываниях. Стуканс пояснил, что его слова — это призыв к адвокатам сотрудничать с прокуратурой.

При этом Стуканс заявил, что не оправдывает действия прокуратуры или конкретных прокуроров. Генеральный прокурор запросил информацию по делу о екабпилсском убийстве и теперь ждет результатов экспертизы, чтобы дать свою оценку.

"Где вы видите здесь критику, где здесь (в журнале) критику? Мой призыв к сотрудничеству. Мы призываем, в том числе и адвокатов, которые принадлежат к судебной системе, и я призываю адвокатов к сотрудничеству. И, как здесь указано, я не отказал ни одному адвокату, который обращался, прийти и рассказать о том, что что-то произошло или не произошло", — заявил генпрокурор.

Стуканс вспомнил, что в этом году встречался как минимум с одним адвокатом, сообщает агентство LETA. При этом он не смог сказать, сколько адвокатов пытались с ним встретиться.