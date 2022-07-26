Учащимся 1, 5 и 10 классов предлагается оформить карту школьника на eriga.lv

Rīgas Satiksme призывает родителей учеников 1-х, 5-х и 10-х классов рижских школ, а также тех учеников, которые меняют учебное заведение, до 25 августа зарегистрировать своего ребенка на поучение карты школьника на портале eriga.lv, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Если карта школьника будет оформлена на портале до 25 августа, то ее уже 1 сентября можно будет получить в учебном заведении, где учится ребенок, без необходимости обращения в один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

При заполнении заявки на оформление карты школьника на портале данные об ученике и школе, в которой учится ребенок, будут выбраны автоматически. К заявке необходимо приложить только фотографию школьника. На основании полученного заявления Rīgas satiksme доставит изготовленные карты в соответствующие школы.

Карта школьника является удостоверением для рижских школьников , которое обеспечивает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте Rīgas satiksme.

Карту должны получить все ученики, которые начинают обучение в 1-м классе. Ее необходимо заменить, приступая к учебе в 5-м и 10-м классе. Кроме того, карту надо оформить для тех школьников, которые меняют учебное заведение или у которых меняются личные данные.