Участились жалобы на незнание работниками разных сфер латышского языка

В Латвии есть ряд профессий, где можно обходиться без знания латышского языка, но часто госязыком не владеют даже те работники, которые по закону обязаны его знать. Поступает все больше жалоб на незнание госуязыка среди работников частного и государственного сектора, сообщает rus.LSM со ссылкой на Латвийское Радио.

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Центр государственного языка (ЦСЯ) получает около 400 жалоб в год, а за последние два года стали чаще жаловаться на людей, которые не говорят на латышском на рабочем месте.

Руководитель отдела языкового контроля ЦСЯ Мадара Реке рассказала, что чаще всего жалуются на продавцов, кассиров, официантов, барменов, охранников и таксистов. Жалобы из-за незнания государственного языка поступали и на доставщиков еды. Согласно закону, курьеры должны знать латышский язык на базовом уровне, потому от них не стоит ожидать качественного диалога на сложные темы.

"Что касается курьеров, это самозанятые лица, которые работают сами на себя. Если говорить о сервисах — Wolt и Bolt — то они созданы таким образом, что, по сути, вся ответственность ложится на самого курьера, который, приступая к работе, при заполнении анкеты или подаче документов, отмечает, что обладает необходимыми языковыми навыками, а вся ответственность лежит на самом курьере как физическом лице", - поясняет Реке.

В Bolt Food работает достаточно много курьеров-иностранцев. В письменном комментарии Латвийскому Радио администрация Bolt Food сообщили, что курьеры не являются сотрудниками компании.

"Компания Bolt Food в Латвии имеет многообразное сообщество курьеров-партнеров — примерно 15-30% курьеров-партнеров из Украины, Индии, Узбекистана и Пакистана. Отношения Bolt с курьерами не являются отношениями работодателя и работника. Курьеры — это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуг", — заявили в Bolt Food.

В компании пояснили, что курьеры Bolt Food используют для работы приложение, которое предназначено для предоставления клиенту всей необходимой информации.

"Благодаря этому подходу, языковые навыки не являются препятствием. По нашим наблюдениям, часто наши курьеры-партнеры сильно мотивированы интегрироваться в местное сообщество и получить все необходимые разрешения или лицензии. Наша платформа служит мостом, предлагая гибкую возможность получения дохода", — отметили в Bolt Food.

Работающие в частном секторе далеко не единственные, кто не соответствует установленным законом требованиям к знанию языка. Незнание латышского языка также является проблемой в государственных и муниципальных учреждениях и компаниях - это профессии, начиная от учителей, полицейских, таможенников, водителей автобусов в предприятиях.

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В частном секторе есть вакансии, где незнание госязыка не является препятствием для выполнения трудовых обязанностей. Такие вакансии можно найти, например, в международных бизнес-центрах, в различных онлайн-казино, в сфере информационных технологий, где сотрудники обязаны говорить по-английски.