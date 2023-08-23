Участница шоу бросила собаку: дело рассматривает Совет по этике СМИ

Участница шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") на 360TV оставила свою собаку на цепи в чужом месте, и это вошло в передачу. Латвийский совет по этике СМИ рассмотрел многочисленные жалобы на этот случай и пришел к выводу, что показывать людям такой пример — безответственное поведение со стороны медиа.

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Елгавчанка Агрита Биндре и ее семья больше не будут сниматься в шоу Ģimene burkā — причиной стало общественное возмущение из-за кадров, где Агрита оставляет свою собаку Майло на цепи возле какого-то сельского дома. О том, что она собирается отдать собаку, заведенную по просьбе дочери, она заявляла и раньше — после того, как пес попортил вещи в съемном доме, и хозяин дома расторг договор об аренде. Однако никто не ожидал, что собаку просто бросят. Зрители беспокоились о судьбе собаки и о том, что на телевидении показывают, что бросать собаку и сажать ее на цепь — нормально.

Выяснилось, что Майло оставили у едва знакомых людей, и он даже не был на них перерегистрирован. Собака не была привита, и у ветеринара была только один раз — в щенячьем возрасте. Собака даже не знала элементарных команд, которым его научили уже в приюте Ķepu ķepā.

"Совет по этике считает, что в этой ситуации можно говорить о двух проблемах — жестокости героев шоу и роли и ответственности медиа, которые могут быть как воспитательными и ценными, так и безответственными. Совет по этике в этой ситуации больше обращает внимание на роль медиа", — подчеркивается в решении совета.

Несмотря на то, что после возмущения в обществе медиа позаботилось о том, чтобы собака попала в хорошие руки, а отношения с героями шоу были прекращены, Совет по этике считает, что нужно было сделать это сразу, а не после реакции в обществе. Чтобы не допускать таких незапланированных ситуаций, совет рекомендует всем медиа усилить роль редактора и пристальнее следить за содержанием того, что попадает в эфир. Если же цель — показать проблемную и противоречивую ситуацию, то шокирующие кадры должны сопровождаться поясняющей информацией, что все это инсценировка и никто в процессе съемок не пострадал, подчеркивает совет.