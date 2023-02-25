Участники антивоенной акции в Риге призвали признать "Вагнер" террористической организацией

Акция, согласованная с Рижской думой, прошла у здания посольства России в субботу, 25 февраля, с 10.30 до 12.00. В мероприятии приняли участие около 200 человек.

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Мероприятие было приурочено к годовщине начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Митинг — часть международного протеста, который проходит в более чем ста городах мира, в том числе в Лондоне, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Таллине, Вильнюсе и Риге.

Как отмечал оргкомитет, цель всемирной акции — выразить солидарность с народом Украины и призвать западное сообщество к более решительным шагам в ее поддержку.

Звучали призывы:

четко обозначить, что общей целью Свободного мира является возвращение Украине всех аннексированных территорий.

четко обозначить, что какое бы то ни было "замораживание" существующей линии фронта абсолютно неприемлемо.

ародолжать количественно и качественно расширять помощь Украине оружием, включая танки, самолеты и дальнобойные ракеты, способные поражать военные цели в глубоком российском тылу.

использовать замороженные российские активы для компенсации нанесенного Украине ущерба.

инициировать создание специального Международного трибунала для суда над российскими военными преступниками.

признать ЧВК "Вагнер" международной террористической организацией

На митинге в Риге выступали член федерального политсовета партии ПАРНАС Наталья Пелевина, российский ученый Дмитрий Орешкин, латвийский юрист и предприниматель Дмитрий Трофимов, депутат Сейма от "Прогрессивных" Антонина Ненашева и другие.

"Как российские граждане мы понимаем, что освобождение нашей страны от путинского фашизма возможно только в случае полной и безоговорочной победы Украины в этой войне. Поэтому самая важная задача, которую мы перед собой ставим — это способствовать этой победе. Мы убеждены, что компромиссов с диктатором быть не может", — сказал один из организаторов акции Иван Тютрин, сооснователь Форума свободной России, член Российского комитета действия.

В свою очередь, один из членов оргкомитета антивоенной акции в Риге, соучредитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов Сергей Розе заявил: "Для русских латвийцев наша акция это возможность ясно и однозначно обозначить свою позицию. Мир в этой войне возможен только через поражение агрессора".