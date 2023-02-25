Участники антивоенной акции в Риге призвали признать "Вагнер" террористической организацией

Акция, согласованная с Рижской думой, прошла у здания посольства России в субботу, 25 февраля, с 10.30 до 12.00. В мероприятии приняли участие около 200 человек.
Мероприятие было приурочено к годовщине начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Митинг — часть международного протеста, который проходит в более чем ста городах мира, в том числе в Лондоне, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Таллине, Вильнюсе и Риге.
Как отмечал оргкомитет, цель всемирной акции — выразить солидарность с народом Украины и призвать западное сообщество к более решительным шагам в ее поддержку.
Звучали призывы:
- четко обозначить, что общей целью Свободного мира является возвращение Украине всех аннексированных территорий.
- четко обозначить, что какое бы то ни было "замораживание" существующей линии фронта абсолютно неприемлемо.
- ародолжать количественно и качественно расширять помощь Украине оружием, включая танки, самолеты и дальнобойные ракеты, способные поражать военные цели в глубоком российском тылу.
- использовать замороженные российские активы для компенсации нанесенного Украине ущерба.
- инициировать создание специального Международного трибунала для суда над российскими военными преступниками.
- признать ЧВК "Вагнер" международной террористической организацией
На митинге в Риге выступали член федерального политсовета партии ПАРНАС Наталья Пелевина, российский ученый Дмитрий Орешкин, латвийский юрист и предприниматель Дмитрий Трофимов, депутат Сейма от "Прогрессивных" Антонина Ненашева и другие.
"Как российские граждане мы понимаем, что освобождение нашей страны от путинского фашизма возможно только в случае полной и безоговорочной победы Украины в этой войне. Поэтому самая важная задача, которую мы перед собой ставим — это способствовать этой победе. Мы убеждены, что компромиссов с диктатором быть не может", — сказал один из организаторов акции Иван Тютрин, сооснователь Форума свободной России, член Российского комитета действия.
В свою очередь, один из членов оргкомитета антивоенной акции в Риге, соучредитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов Сергей Розе заявил: "Для русских латвийцев наша акция это возможность ясно и однозначно обозначить свою позицию. Мир в этой войне возможен только через поражение агрессора".