Участники "Забега за деньгами" заработали вместе 6426 евро

В "Забеге за деньгами", организованным Рижским марафоном Rimi в сотрудничестве с Ferratum Bank, поучаствовали 634 бегуна. В сумме они пробежали 6426 километров и, соответственно, заработали 6426 евро. Каждый участник получит на свой счет в приложении Ferratum столько евро, сколько километров он пробежал.
Как рассказал порталу Delfi руководитель латвийского представительства Ferratum Group Артис Берзиньш, более трети участников достигли максимального результата и пробежали как минимум 21 км, заработав 21 евро — по условию забега, бежать более длинную дистанцию было можно, но сумма выплат все равно не превышала 21 евро. "Мы рады, что могли поспособствовать образованию привычки к здоровому образу жизни таким интересным, уникальным и мотивирующим способом", — отметил Берзниньш.
В "Забеге за деньгами" (Skrējiens pēc naudas) мог поучаствовать любой житель Латвии. В период с 11 по 13 сентября нужно было отправиться на пробежку или в поход и преодолеть за один раз максимально большое расстояние. Зарегистрироваться для забега нужно было на сайте бегового клуба Рижского марафона, а затем было необходимо синхронизировать данные с любым популярным приложением для бега, который подсчитывает дистанцию.