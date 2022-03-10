Участок улицы Антонияс переименуют в улицу Независимости Украины

Участок улицы Антонияс между бульваром Калпака и улицей Николая Рериха теперь будет называться улицей Независимости Украины (Ukrainas neatkarības iela). Такое решение 10 марта приняли на внеочередном заседании Рижской думы.

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Решение о том, чтобы переименовать участок улицы, принято в поддержку героической борьбы украинского народа против военных действий Российской Федерации. На переименованном участке улицы находится посольство Российской Федерации в Латвии.

Теперь список рижских центральных улиц пополнит еще одно название. Департаменту городского развития поручено изменить адреса объектов, которые находятся на улице Независимости Украины, а Департамент благоустройства территории Рижской думы должен будет установить новые указатели с названиями улиц и поясняющие таблички.