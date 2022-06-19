Участок улицы Лачплеша закроют на несколько ночей из-за строительства Rail Baltica

В Риге в рамках крупномасштабного железнодорожного проекта Rail Baltica, во демонтажных работ на улицах Прагас и Дзирнаву, с 20 по 23 июня с 22.00 до 6.00 будет закрыт участок улицы Лачплеша. Об этом порталу Delfi сообщило предприятие Bererix.

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В настоящее время на столичных улицах Прагас и Дзирнаву ведутся работы по уборке территории и установке трамвайных линий, после чего утром 20 июня тоннели обоих путепроводов будут открыты для всех видов движения.

Следующий этап работ в рамках проекта Rail Baltica - строительство опорной стены параллельно улице Лачплеша. Работы пройдут с 20 по 23 июня и с 27 по 29 июня, причем проводить их будут в ночное время (с 22.00 до 06.00) для обеспечения безопасного выполнения строительных работ и снижения нагрузки на дорожно-транспортный поток в центре города. Поэтому в этот период ночами будет закрыто дорожное движение на улице Лачплеша на участке от улицы Сатеклес до улицы Калупес.

В связи со строительными работами водителей и пешеходов призывают следить за указательными знаками на дорогах и планировать маршрут заранее, чтобы своевременно добраться до места назначения.

BERERIX разместит соответствующие дорожные знаки и обеспечит доступ местных жителей и предприятий, расположенных на вышеуказанных участках улицы Лачплеша, к месту проживания или ведения бизнеса, а также аварийное движение транспорта.

BERERIX объединил бельгийскую строительную компанию BESIX Group, национального застройщика RERE Būve и итальянского застройщика Rizzani de Eccher с целью реализации значительной части проекта Rail Baltica — проектирования и реконструкции комплекса Рижского центрального железнодорожного вокзала, строительство железной дороги с европейской колеей и железнодорожного моста через Даугаву, а также прилегающей инфраструктуры.