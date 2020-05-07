Сегодня решением Сейма Латвии учебный год в 12-х классах продлен до 7 июля. Подобное решение принято на основании действующего в стране на время пандемии Covid-19 режима чрезвычайной ситуации.

Также поддержано предложение о том, что в 2019/2020 учебном году не будут проводится государственные проверочные работы в 9-х классах, за исключением централизованного экзамена по латышскому языку для учащихся школ нацменьшинств. Этот экзамен школьники смогут сдавать по желанию.

Как уже сообщалось ранее, централизованные экзамены в 12-х классах будут проведены в период со 2 июня по 30 июля.