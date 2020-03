Ученика рижской 49-й Рижской школы отправили домой: у родителей обнаружен коронавирус Covid-19

Процесс обучения в одном из учебных заведений Риги пришлось прервать из-за ребенка, у родителей которого подтвердился диагноз заражения Covid-19. Эту информацию подтвердили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Согласно данным из социальных сетей, речь может идти о Рижской 49-й средней школе.

Как сообщает в сети Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний, ребенок здоров, за состоянием его здоровья следят. Ученик больше не ходит в школу, поскольку у членов его семьи констатировали коронавирус.

Инкубационный период Covid-19 длится 2 — 14 дней, это означает, что первые два дня после контакта с зараженными людьми человек не является разносчиком инфекции, даже если он инфицирован.

Ok, precizeju jautajumu — vai taisniba, ka sodien no kadas Rigqs skolas iznema skolnieku, kura abi vecaki ir nokerusi virusu, slepojot ITA un esot no slavena avio reisa (vairkai saslimusie)? Ka tas bija iespejams, ka vecaki tika apzinati ka riskantie, bet berns tapat gaja skola?