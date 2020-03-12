Ученика рижской 49-й Рижской школы отправили домой: у родителей обнаружен коронавирус Covid-19
Foto: LETA

Процесс обучения в одном из учебных заведений Риги пришлось прервать из-за ребенка, у родителей которого подтвердился диагноз заражения Covid-19. Эту информацию подтвердили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Согласно данным из социальных сетей, речь может идти о Рижской 49-й средней школе.

Как сообщает в сети Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний, ребенок здоров, за состоянием его здоровья следят. Ученик больше не ходит в школу, поскольку у членов его семьи констатировали коронавирус.

Инкубационный период Covid-19 длится 2 — 14 дней, это означает, что первые два дня после контакта с зараженными людьми человек не является разносчиком инфекции, даже если он инфицирован.

Как уже соощалось ранее, министр здравоохранения Илзе Винькеле считает, что было бы целесообразно перенести весенние школьные каникулы на неделю или две, чтобы нарушить привычный ритм путешествий.

Министр сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3, что ее предложение пока не получило поддержки, однако, если будет необходимо, она еще раз предложит рассмотреть этот вопрос.

Одновременно школы рассматривают возможности объявить после каникул карантин, если они не будут перенесены, или проводить обучение дистанционно.

Пока учреждения образования работают в обычном режиме. Планируется, что с 16 по 20 марта весенние каникулы будут у учащихся с 1-го по 11-й класс, а с 23 по 27 марта — у учащихся 12-х классов.

Source

www.DELFI.lv

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Source

www.DELFI.lv

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