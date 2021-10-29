Ученики 1-3 классов в понедельник вернутся в школу – несмотря на эпидемиологическую ситуацию

Эпидемиологическая ситуация тяжелая, но в понедельник, 1 ноября, ученики 1-3 классов вернутся в школу, рассказала агентству LETA министр образования и науки Анита Муйжниеце (JKP).

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В такой необходимости министр убедилась, посетив Детскую клиническую университетскую больницу — медики рассказали, что в неделю служба Неотложной медицинской помощи доставляет в больницу трех-четырех детей, которые наносят себе вред — раньше такое случалось раз или два раза в месяц.

"Пока мы спасаем жизни невакцинированных взрослых, можем оказаться в ситуации, где придется спасать жизни молодых людей", — предупредила министр. Она добавила, что понимает медиков, но государство не может уничтожить свое будущее — поэтому школы должны быть открыты.

В процессе очного обучения 1-3 классов нужно соблюдать самые высокие меры безопасности: пользоваться масками, проветривать помещения, соблюдать дистанцию, следить за гигиеной рук и находиться в собственном "пузыре", что сейчас будет проще, ведь в школах больше свободного места, говорит Муйжниеце.

Министр добавила, что, к сожалению, кружков и экскурсий не будет, так как в приоритете — учеба. Она напомнила, что родители должны внимательно следить за здоровьем детей и ни в коем случае не вести их в школу с насморком, кашлем или больным горлом. Дети с симптомами болезни должны оставаться дома и сдать тест на Covid-19.