Ученики с 7 по 12 класс одну неделю будут учиться удаленно

После осенних каникул, с 26 по 30 октября, ученики с 7 по 12 класс будут учиться удаленно, постановило правительство, передает LETA.

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Поправки приняты с целью замедлить распространение Covid-19.

Исключение составит учреждение социальной коррекции Naukšēni.

Министерство здравоохранения в документе указало, что именно эта возрастная группа связана с самым высоким риском распространения Covid-19. Кроме того, эта возрастная группа не нуждается в постоянном надзоре со стороны родителей, поэтому перевод этих учеников на удаленное обучение может быть оптимальным мероприятием по ограничению распространения коронавируса в школах.

Образование по интересам начиная с субботы, 17 октября, будет проходить удаленно, кроме индивидуальных занятий и обучения на программах профессионального направления. Это в том числе распространяется на хоры, любительские творческие коллективы, музыкальные ансамбли и оркестры, танцевальные ансамбли и тому подобные коллективы.

На данный момент Covid-19 затронул 59 образовательных учреждений, заболел 261 человек, из них 40% это работники школ. Правила вступят в силу 14 октября.