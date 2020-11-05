Ученые РТУ создают уникальную маску-респиратор
Foto: Shutterstock

Ученые Рижского технического университета (РТУ) создали новые маски, которые одновременно выполняют функцию респиратора — нигде в мир ничего подобного не делают. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

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Под руководством научного сотрудника Института дизайна РТУ Инги Даболини создают новые средства индивидуальной защиты. Например, команде ученых удалось создать маску, которая может выполнять функцию респиратора, тем самым, лучше защищая окружающих.

"Маска сделана так, чтобы выдыхаемый воздух не выходил мимо. По заключению датской лаборатории, это первое такое средство защиты в мире", — рассказала Даболиня.

Маска хорошо прилегает к лицу, в отличие от гигиенических и медицинских. Сейчас в лаборатории работают над эффективным механизмом фильтрации. Плюс этой новинки в том, что маску можно помыть и носить снова.

Исследование новых масок завершится в декабре.

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rus.DELFI.lv

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Исследование Маска РТУ
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