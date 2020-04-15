Ученые: в Латвии вирус Covid-19 имеет уникальную мутацию

Встречающийся в Латвии вирус Covid-19 ввезен из Китая, Бельгии, Франции и Великобритании, но в генетическом коде вируса выявлен ряд уникальных мутаций, которые пока в мире неизвестны, свидетельствуют результаты исследования ученых, изучающих геном SARS-CoV-2.

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Как рассказала агентству LETA научный ассистент Латвийского биомедицинского центра исследований Монта Устинова, ученые исследуют геном вируса в Латвии совместно с диагностическими лабораториями, Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), компанией Latvia MGI Tech и несколькими институтами.

Проведено исследование 35 образов вируса. Материал для исследования получен от пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Ученым удалось выявить ряд уникальных мутаций в Латвии, который пока не обнаружен в других странах. Эти данные можно будет использовать для выбора эффективной терапии, а также при вакцинации в будущем.

Информация внесена в открытую базу данных NextStrain тысячи генетических последовательностей вируса. Учитывая собранные данные, удалось установить, что в Латвию вирус ввезен из Китая, Бельгии, Франции и Великобритании. Латвийские ученые считают, что полученную информацию вскоре можно будет использовать в ходе эпидемиологических расследований, которые ведет SPKC.