Ученые выявили 12 уникальных для Латвии мутаций нового коронавируса

Латвийские ученые выявили 12 уникальных мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Это в будущем может помочь понять, какие виды вируса вызывают тяжелое течение болезни, а также поможет в разработке вакцины, сообщает Латвийское радио.

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Цель латвийских ученых - определить полную последовательность генома вируса, чтобы получить своего рода “штрихкод”, уникальный для каждого изолята вируса, говорит Янис Кловиньш, директор Латвийского центра биомедицинских исследований. Это позволит ученым отследить мутации вируса и увидеть, какие группы вируса доминируют в Латвии.

Правда, пока из этих данных нельзя сделать вывод о том, какая мутация вируса опаснее, и какие его группы отвечают за более тяжелые симптомы. Для этого к исследованиям надо добавить клинические данные о течении болезни у пациентов. Сейчас ученые в первую очередь фокусируются на генах, отвечающих за проникновения вируса в клетки, указал Кловиньш. Выявление этих генов необходимо для разработки вакцины.

Все добытые латвийскими учеными данные переданы в международную открытую базу данных Nextstrain. Помимо прочего, латвийское научное сообщество планирует провести совместное исследование вируса. Ученые на следующей неделе собираются предложить Сейму создать государственную программу финансирования исследований, связанных с коронавирусом.