Ученый: ущерб Латвии от советской оккупации составил около 300 млрд евро

Никто и ничто никогда не сможет вернуть потерянные и разрушенные жизни людей, признают ученые, подсчитавшие, что ущерб, который советская оккупация нанесла Латвии. Однако добиться международной оценки необходимо, считают исследователи, сообщает rus.LSM.lv.
По подсчетам доктора исторических наук Гатиса Круминьша, в СССР из Латвии "утекала" пятая часть ВВП страны. К этой сумме исследователи добавляют расходы на содержание военно-промышленного комплекса и Комитета государственной безопасности. Итого общие убытки — около 300 миллиардов евро. Эта сумма равна поступлениям в бюджет нынешней Латвии за 30 лет.
Министерство иностранных дел видит три варианта, как компенсировать убытки. Первый — прямая договоренность между странами. Но, по мнению главы МИД Эдгара Ринкевича, Россия на это не согласится. Второй вариант — обратиться в международный суд ООН в Гааге, третий — в генеральную ассамблею ООН.