Учителя хотят через суд получить от Рижской думы компенсации за увольнение

Учителя бывшей Эзеркрасткой школы через суд хотят получить компенсацию за увольнение из-за оптимизации школ. Их коллеги, отказавшиеся от предложенной другой работы, деньги получили, сообщает LTV7.

Основной школы Эзеркрасты больше нет. Теперь это здание — часть Юглской средней школы. Большинство учителей после оптимизации остались здесь работать, но они чувствуют себя обманутыми. Если человек теряет работу, потому что его рабочее место ликвидируют — по закону ему положена компенсация. Однако 29 учителей Эзеркрастсткой основной школы выплат так и не увидели.

"Мы там начали работать фактически как новые педагоги. У нас было поставлено три проверочных месяца, испытательный срок. Мы начали бороться, интересоваться — почему так, почему мы не получили компенсацию. Мы обращались в министерство, там был ответ, что нам должны выплатить компенсацию", — пояснила бывший замдиректора и учитель основной школы Эзеркрасты Велдзе Репеле.

Такой же ответ учителя, по словам Репеле, получили и в Трудовой инспекции, но вот уже полгода никаких результатов. Учителя обратились в суд. Размер невыплаченных компенсаций — от 137 до 4218 евро — зависит от стажа работы.

Теперь же педагоги переживают, что стаж работы в новой школе у них равен нулю. И в случае очередного увольнения таких компенсаций они уже не получат. И.о. директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис прокомментировал ситуацию:

"Фактически, выплата компенсаций — это социальные гарантии для работника в тот момент, когда он действительно сам ищет новую работу. В этом случае всем педагогам была предложена работа".

Те, кто от работы отказался, компенсации получил. Такая ситуация — не только в этой школе. Сколько всего учителей не получили компенсации — неизвестно, но в Трудовой инспекции указывают, что жалобы поступали как минимум из четырех рижских школ. Если суд решит дело в пользу учителей, то Рижская дума должна будет выплатить компенсации всем учителям, которые оказались в такой ситуации за последние два года. Однако общая сумма выплат не сообщается.