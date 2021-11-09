Учителям доплатят за дополнительные обязанности во время пандемии

9 ноября правительство поддержало предложение Министерства образования и науки выделить дополнительное финансирование на доплату работникам образовательных учреждений. Ее выплатят сотрудникам, которые участвуют в обеспечении эпидемиологически безопасной учебной среды с сентября этого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Финансовая поддержка компенсирует дополнительную работу, связанную со школьным тестированием, обеспечением мер эпидемиологической безопасности и организацией рабочего процесса в первом семестре этого учебного года. Выплата полагается администрации учебных заведений, техническому, медицинскому и учебному персоналу.

Госфинансирование, необходимое для поддержки, рассчитывается в размере 30% от месячного фонда оплаты труда администрации образовательных учреждений (руководителей, заместителей, преподавателей и вспомогательного персонала), который включает в себя как зарплату, так и обязательные взносы государственного соцстрахования.

Эти 30% выплатят дважды, таким образом общая сумма доплаты составит 60% от фонда оплаты труда.

За распределение финансирования между работниками учебного заведения отвечает директор школы. В случае, если директор школы также может претендовать на доплату, распределением должен заниматься основатель школы.

Подробнее о сумме финансирования и об учебных заведениях, которые смогут получить доплату, можно узнать на сайте Государственной канцелярии.