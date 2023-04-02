Учреждена новая партия "Вместе для Латвии", ее возглавил мэр Резекне Барташевич

2 апреля в Резекне прошел учредительный съезд партии "Вместе для Латвии", сообщил агентству LETA представитель инициативной группы, бывший депутат парламентской фракции "Согласия" Андрей Клементьев. Партию возглавил мэр Резекне Александр Барташевич.

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О планах создания новой партии с ориентацией на региональных избирателей ранее заявили бывшие политики "Согласия" — мэр Резекне Александр Барташевич, Клементьев, Екатерина Иванова и Карина Барткевич.

2 апреля в Резекне 217 человек создали новую политическую партию "Вместе для Латвии", ее председателем избран Александр Барташевич, ранее исключенный из "Согласия". В списке учредителей - 217 членов, в том числе депутаты Екабпилсского, Лудзенского и Резекненского самоуправлений.

По словам Барташевича, с регистрацией партии не будет никаких задержек - как только нотариус подготовит документы, они будут поданы в Регистр предприятий.

"Когда партия будет зарегистрирована, мы начнем активно работать как политическая сила", — сказал Барташевич, подчеркнув, что программа новой партии "совершенно отличается от других партий" и у нее "свои рецепты лечения латвийской экономики и консолидации общества".

В правление "Вместе для Латвии" помимо Барташевича избраны бывшие политики партии "Согласие" - Андрей Клементьев, Екатерина Иванова, Карина Барткевича, заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец, депутат Резекненской думы Зигфридс Лукашевич, депутат Саласпилсской краевой думы Людмила Федоркова, бывшая глава Лудзенской администрации Евгения Куща, ранее беспартийный депутат Екабпилсской думы Андрей Гаврилов (на выборах шел от списка "Согласие"), член правления SIA "Olimpiskais sporta centrs Rēzekne" Екатерина Мейране, а также Дмитрий Арестов и Инара Мицкане .

Барташевич подчеркнул, что главная цель партии — объединить все силы и создать единую политическую нацию без дискриминации по национальному, социальному или религиозному признаку. Партия выступает за эффективную национальную экономическую модель, простую и стабильную налоговую систему и за привлекательный инвестиционный климат. Среди важных вопросов для партии - социальная защита, повышение благосостояния, доступность и качество образования.

Важнейшей задачей для новой партиии является интеграция международных стандартов в сфере национальных меньшинств.

Члены новой партии не только из Латгале, но и Видземе, из прилегающих к Риге регионов. Клементьев выразил надежду, что Курземе тоже будет представлена в партии.

Партия надеется преодолеть существовавшее до сих пор в Латвии этническое голосование избирателей. "Мы отстали. Последние выборы в Литве и Эстонии показали, что у них давно нет этнического голосования", — отметил Клементьев.