"Удаленка" навсегда. Правительство решило, сколько учебных часов школьники и студенты могут учиться дистанционно

Кабинет министров утвердил Правила "Порядок организации и реализации удаленного обучения". Даже после пандемии дистанционное обучение останется частью освоения программ образования, однако правительство обозначило, в каких объемах.

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Определено, для кого удаленное обучение не станет составной частью учебного процесса:

учащиеся 1-2-х классов школ;

те, кто осваивает программы основного образования для людей с нарушениями душевного развития и тяжелыми нарушения развития в целом;

те, кто осваивает программы образования в тюрьмах или же учебных заведениях социальной коррекции;

те, кто осваивает программы по специальностям практической медицины и клинического здравоохранения.



Все остальные учащиеся будут периодически учиться удаленно — в том числе, чтобы освоить свои навыки владения компьютерными программами. Объемы "удаленки" следующие:

