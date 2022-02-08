"Удаленка" навсегда. Правительство решило, сколько учебных часов школьники и студенты могут учиться дистанционно

Кабинет министров утвердил Правила "Порядок организации и реализации удаленного обучения". Даже после пандемии дистанционное обучение останется частью освоения программ образования, однако правительство обозначило, в каких объемах.
Определено, для кого удаленное обучение не станет составной частью учебного процесса:
- учащиеся 1-2-х классов школ;
- те, кто осваивает программы основного образования для людей с нарушениями душевного развития и тяжелыми нарушения развития в целом;
- те, кто осваивает программы образования в тюрьмах или же учебных заведениях социальной коррекции;
- те, кто осваивает программы по специальностям практической медицины и клинического здравоохранения.
Все остальные учащиеся будут периодически учиться удаленно — в том числе, чтобы освоить свои навыки владения компьютерными программами. Объемы "удаленки" следующие:
- в 3-х классах — не более 5% от общего учебного объема;
- в 4-6-х классах — не более 10%
- в 7-9-х классах — не более 15%
- в 10-12-х классах — не более 20%.
- на программах профессионального основного образования объем "удаленки" может составлять не более 5% от запланированного количества часов, включая практические занятия и квалификационную практику;
- на программах образования профессионального направления — до 5%
- на профессиональных программах среднего образования — не более 20%, включая практические занятия и квалификационную практику;
- на профессиональных программах дальнейшего образования — до 20%, включая практические занятия и квалификационную практику;
- на профессиональных программах совершенствования образования — до 30%
- на этапе высшего образования — как на очных, так и на заочных отделениях — удаленно могут проходить до 50% контактных часов.