Удаленная очередь вводится еще в четырех отделениях УДГМ

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) ввело возможность удаленно встать в очередь еще в десяти отделениях, сообщили агентству LETA в учреждении.

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В настоящее время с помощью мобильного приложения Qticket можно встать в очередь дистанционно в 13 отделениях — Рижском 2-м, Рижском 3-м, Рижском 4-м, а также в Тукумсе, Даугавпилсе, Огре, Юрмале, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Цесисе и Резекне. В ближайшее время возможность дистанционно встать в очередь появится и в Рижском 1-м отделении.

Для получения номерка нужно скачать приложение Qticket, выбрать поставщика услуги — Управление по делам гражданства и миграции — и услугу "Встать в очередь".

УДГМ просит клиентов относиться с пониманием, если на начальных этапах внедрения приложения возникают технические проблемы, и сообщать обо всех таких случаях на электронную почту qticket@pmlp.gov.lv.